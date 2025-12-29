DOLAR
TEK Kış Fest Tekirdağ’da 3. Haftasında Coşkuyla Sürüyor

TEK Kış Fest, 13 Aralık-11 Ocak arasında Tekirdağ genelinde konserler, atölyeler ve 'Alışveriş Günleri' ile vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:52
Tekirdağ’da bu yıl ilk kez düzenlenen TEK Kış Fest, üçüncü haftasında da konserler, etkinlikler ve vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 13 Aralık’ta başlayan ve 11 Ocak’a kadar sürecek festival, ilçe ilçe halkla buluşuyor.

Etkinlikler ve konserler ilçelerde yoğun ilgi gördü

Festivalin üçüncü haftasında etkinlik alanları Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde kuruldu. Süreç boyunca kurulan yeni yıl süslemeleri ve fotoğraf çekim noktaları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 27 Aralık Cumartesi günü Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’nda; 28 Aralık Pazar günü ise Muratlı Bülent Ecevit Parkı’nda ve yeniden Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’nda sahne aldı. Çerkezköy’de planlanan konser ise olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Atölyeler, ikramlar ve stantlar festival havasını güçlendirdi

Festival alanlarında çocuklara yönelik atölye çalışmaları büyük ilgi çekerken, gün boyu devam eden müzik yayınları, sıcak ikramlar ve pamuk şeker dağıtımı kış atmosferini pekiştirdi. Yılbaşı temalı hediyelik eşyalar ve kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar da ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Alışveriş Günleri ile yerel esnaf destekleniyor

TEK Kış Fest kapsamında düzenlenen ve yerel esnafı desteklemeyi amaçlayan "Alışveriş Günleri" uygulaması, Süleymanpaşa’da uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Festival, hem kültürel etkinlikler hem de yerel ekonomiye katkı sağlama hedefiyle kentin farklı noktalarında sürüyor.

