Tekman'da Tipi: Macera Off-Road Yolda Mahsur Kalan Sürücüyü Kurtardı
Erzurum’un Tekman ilçesi Düzyurt Mahallesi'nde gerçekleşti
Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesini kaybeden bir sürücü, aracını yol kenarına düşürdü. Bulunduğu konumda telefon çekmeyince yakınları yardım talebinde bulundu.
Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Macera Off-Road kulübü üyeleri, Recep Tepe yönetimindeki ekiple bölgeye intikal etti. Ekip, yoldan düşen aracı halatlarla bağlayıp çekerek kurtarmayı başardı.
Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan sürücü, müdahale sonrası ekibe teşekkür etti.
