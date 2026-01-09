Tekman'da Tipi: Macera Off-Road Yolda Mahsur Kalan Sürücüyü Kurtardı

Erzurum Tekman Düzyurt'ta tipi nedeniyle yolda kalan sürücü, Recep Tepe yönetimindeki Macera Off-Road ekibinin halatla çekme operasyonuyla yaklaşık yarım saatte kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:33
Erzurum’un Tekman ilçesi Düzyurt Mahallesi'nde gerçekleşti

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesini kaybeden bir sürücü, aracını yol kenarına düşürdü. Bulunduğu konumda telefon çekmeyince yakınları yardım talebinde bulundu.

Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Macera Off-Road kulübü üyeleri, Recep Tepe yönetimindeki ekiple bölgeye intikal etti. Ekip, yoldan düşen aracı halatlarla bağlayıp çekerek kurtarmayı başardı.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan sürücü, müdahale sonrası ekibe teşekkür etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları