Tercan'da Karla Mücadele Sürüyor, Girlevik Şelalesi Buz Tablolarıyla Büyülüyor

Tercan'da belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor; Girlevik Şelalesi, -15°C soğukla yaklaşık 2 metre buz sarkıtlarıyla doğaseverleri cezbediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 07:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:16
Tercan'da Karla Mücadele Sürüyor, Girlevik Şelalesi Buz Tablolarıyla Büyülüyor

Tercan'da karla mücadele çalışmalarında hız kesilmiyor

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Tercan Belediyesi'ne bağlı kar timleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, özellikle ana arterler, mahalle yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini sürdürüyor.

İş makineleriyle toplanan kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınarak boşaltılıyor. Belediye yetkilileri, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve olası yeni yağışlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, sürücülerden buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Girlevik Şelalesi kartpostallık buz sarkıtlarıyla dikkat çekti

Kent genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Erzincan’ın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Girlevik Şelalesini adeta buzdan bir tabloya dönüştürdü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesi’ndeki şelale tamamen buz kaplandı.

Ortaya çıkan manzara, yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtlarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, ULAŞIMDA AKSAMA...

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, ULAŞIMDA AKSAMA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Soğuktan Bitkin Düşen Baykuş Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
2
Tercan'da Karla Mücadele Sürüyor, Girlevik Şelalesi Buz Tablolarıyla Büyülüyor
3
Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi
4
İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı
5
Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşünde tilkiyi çerezle besledi
6
Çelikhan-Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı
7
Kaman'da Kar Öncesi Gökyüzü Aniden Aydınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları