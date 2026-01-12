Tercan'da Karla Mücadele Sürüyor, Girlevik Şelalesi Buz Tablolarıyla Büyülüyor

Tercan'da karla mücadele çalışmalarında hız kesilmiyor

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Tercan Belediyesi'ne bağlı kar timleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, özellikle ana arterler, mahalle yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini sürdürüyor.

İş makineleriyle toplanan kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınarak boşaltılıyor. Belediye yetkilileri, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve olası yeni yağışlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, sürücülerden buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Girlevik Şelalesi kartpostallık buz sarkıtlarıyla dikkat çekti

Kent genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Erzincan’ın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Girlevik Şelalesini adeta buzdan bir tabloya dönüştürdü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesi’ndeki şelale tamamen buz kaplandı.

Ortaya çıkan manzara, yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtlarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

