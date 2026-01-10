Terzilerde 'Fiyat' ve 'Çırak' Krizi: Bolu'da Terzi Kıymet Dinç Anlatıyor

Bolu'da 20 yıllık terzi Kıymet Dinç, maliyet artışı ve hazır giyimdeki fiyat dengesizliklerinin tadilat ücretlerini artırdığını, çırak yetiştirme sorunu yaşandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:26
Bolu'da 20 yıldır terzilik yapan 48 yaşındaki Kıymet Dinç, hazır giyim fiyatlarındaki dengesizlikler ve maliyet artışlarının mesleği zorladığını söyledi. Dinç, müşterilerin tadilat ücretinin bazen ürünün sıfır fiyatını geçmesi nedeniyle tepki gösterdiğini belirtti.

Mesleğin zorlukları ve müşteri tepkileri

Dinç, tadilat ücretlerinin yükselmesiyle birlikte müşterilerle sık sık gerilim yaşadıklarını aktardı. "İnce işçilik yapmamıza rağmen emeğimizin karşılığını almakta zorlanıyoruz. 'Eski kıyafetimi tamir ettirdim, niye bu kadar tuttu?' sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz" dedi.

Mağazadan yeni almak yerine tadilat yaptıranların bulunduğunu ancak bazen "tadilat parası ürünün parasını geçiyor" durumuyla karşılaşıldığını vurgulayan Dinç, bunun müşteride olumsuz tepkiye yol açtığını belirtti: "Tadilat parası fazla çıktığı için 'Tadilat yaptıracağıma yenisini alırım' diyorlar."

Çırak eğitimi ve mesleğin geleceği

Terzilikte özellikle çırak bulunmasında sıkıntı yaşandığını söyleyen Dinç, bir çırak yetiştirmenin zaman aldığını anlattı: "Çırağın eğitimi dört yıl sürüyor; çıraklık, kalfalık, ustalık." Gençlerin bu mesleği tercih etmediğini, mesleğin geçim kaynağı olarak yeterince değer görmediğini ifade etti.

Kadın esnaf olarak karşılaşılan davranışlar

Erkek müşterilerin kadın terzilere karşı farklı tavırlar sergileyebildiğini belirten Dinç, yaşadığı örnekleri paylaştı: "Bazen erkekler terziye tavırlarıyla, hareketleriyle tepki gösterebiliyorlar. Değişik tavırlar sergileyebiliyorlar. Mesela içeride, kabinde soyunmak yerine dışarıda soyunanlar oluyor. Tepkimiz sonradan büyük oluyor ama yine de anlayışla karşılamaya çalışıyoruz."

Özel dikim ve tadilat yoğunluğu

Dinç, hem tadilat hem de özel dikim hizmeti verdiklerini, ancak özellikle özel dikim abiyelerde daha fazla yoğunluk olduğunu dile getirdi: "Hem özel dikim hem de tadilat yapıyoruz ama özel dikim abiyelerde biraz daha yoğunluk oluyor."

