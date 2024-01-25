Ticaret Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! O bölümlerden mezun olan yaşadı

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Ticaret Bakanlığı'na 49'u kadın, 450'si erkek olmak üzere toplam 499 gümrük memuru alımı gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerinin şartları dikkatle incelemesi gerekiyor Aşağıda koşullar ve kontenjanlar yer almaktadır..

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memuru Alım Şartları

a) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde (A) bendinde, 1 inci fıkrasında, 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

b) Eğitim süresi en az 4 yıl olan fakülte ve yüksekokullar; çalışma ekonomisi ve çalışma ilişkileri, ekonometri, ekonomi, bankacılık ve finans, gümrük yönetimi, ekonomi, istatistik, işletme yönetimi, kamu yönetimi, finans, muhasebe ve yönetim finansmanı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finans, İşletme ve Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi fakültelerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eşdeğer fakültelerden mezun olmak,

c) 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavından KPSS P3 ve üzeri 70 (yetmiş) puan almak,

ç) Sözleşmeli personelin sözleşmeyle çalıştırılmasına ilişkin Yönetmelik Ek-1'de istisna edilen haller hariç, sözleşmenin feshi nedeniyle işten ayrılanların, sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl geçmiş olması,

d) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel kadrosunda bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturmasının sonuçlarının olumlu olması.





2. ÖZEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

a) Giriş sınavının yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1994 tarihinden itibaren doğanlar başvurabilir),

b) Erkeklerin en az 172 cm boyunda, kadınların 165 cm boyunda olmaları.

c) Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanesinde, akıl hastalığı veya görevlerin sürekli olarak yerine getirilmesini imkansız hale getirecek bedensel engeli bulunmayan, akıl hastası olmayan; kişilik bozuklukları, nörolojik bozukluklar, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallama, kekemelik, kas zayıflığı vb. veya iskelet sisteminde herhangi bir hareket kısıtlaması veya benzeri engel bulunmadığını belirten sağlık kurulundan "Ülkenin her yerinde çalışabilir ve silah kullanabilir" ibareli rapor alması. (Bu rapor, hak kazanan adaylardan belge teslimi sırasında istenecektir.)

Başvuru tarihi ve yeri

Ticaret Bakanlığı Gümrük Memuru alımı başvuruları, 22 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihlerinin ​​arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden eDevlet şifresi ile giriş yapılarak yapılabilecek. şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuruda bulunabilirler. Adayların genel şartlarda belirtilen fakültelere eşdeğer sayılan fakültelerden mezun olmaları durumunda YÖK onaylı eşdeğer/eşdeğer belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleme işlemini tamamlamaları yüklemeleri gerekmektedir.