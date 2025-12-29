TOBB-YÖK Protokolü Erzurum'da: Protokol Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan eşleşme doğrultusunda ilk toplantısını Erzurum’da gerçekleştirdi.

Toplantı Detayları

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlık etti. Toplantıda, Prof.Dr. Mizrap Polat, Öğr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli, Öğr. Gör. Yücel Naktiyok, Öğr.Gör. Fatmanur Çimen, Fakülte Sekreteri Nihat Mamuç, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Cemal Aras ile Selami Atiş ve proje ekibi hazır bulundu.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda öncelikli olarak meslek yüksekokullarının iş dünyasıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi, üniversite-kamu-özel sektör iş birliğinin kurumsallaştırılması ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması konuları ele alındı. Bu çerçevede sektörlerin güncel ihtiyaçlarına uygun müfredatların hazırlanması, uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik bir yol haritası değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde staj ve işyeri uygulamalarının etkinliğinin artırılması, mezunların istihdam süreçlerinin desteklenmesi ve sektör temsilcilerinin eğitim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması gerektiği vurgulandı.

İleriye Dönük Adımlar

Katılımcılar, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve buna uygun eğitim programlarının düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Bu süreçte Erzurum Ticaret Borsası’nın sektör ile üniversite arasında köprü görevi üstleneceği ifade edildi.

TOBB-YÖK iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen protokolün mesleki eğitimi güçlendirme ve genç istihdamını artırma açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtilirken, üniversite ile iş dünyası arasında sürdürülebilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı bir iş birliği modeli oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, eğitim-istihdam süreçlerinin somut çıktılara dönüştürülmesi ve düzenli toplantılarla sürecin takip edilmesine ilişkin kararların alınmasıyla sona erdi.

