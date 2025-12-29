DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

TOBB-YÖK Protokolü Erzurum'da: Protokol Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

TOBB-YÖK Protokolü kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu, Atatürk Üniversitesi SBMYO ile eşleşme sonucu ilk toplantısını Erzurum’da gerçekleştirerek eğitim-istihdam gündemini belirledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:30
TOBB-YÖK Protokolü Erzurum'da: Protokol Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

TOBB-YÖK Protokolü Erzurum'da: Protokol Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan eşleşme doğrultusunda ilk toplantısını Erzurum’da gerçekleştirdi.

Toplantı Detayları

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlık etti. Toplantıda, Prof.Dr. Mizrap Polat, Öğr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli, Öğr. Gör. Yücel Naktiyok, Öğr.Gör. Fatmanur Çimen, Fakülte Sekreteri Nihat Mamuç, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Cemal Aras ile Selami Atiş ve proje ekibi hazır bulundu.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda öncelikli olarak meslek yüksekokullarının iş dünyasıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi, üniversite-kamu-özel sektör iş birliğinin kurumsallaştırılması ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması konuları ele alındı. Bu çerçevede sektörlerin güncel ihtiyaçlarına uygun müfredatların hazırlanması, uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik bir yol haritası değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde staj ve işyeri uygulamalarının etkinliğinin artırılması, mezunların istihdam süreçlerinin desteklenmesi ve sektör temsilcilerinin eğitim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması gerektiği vurgulandı.

İleriye Dönük Adımlar

Katılımcılar, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve buna uygun eğitim programlarının düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Bu süreçte Erzurum Ticaret Borsası’nın sektör ile üniversite arasında köprü görevi üstleneceği ifade edildi.

TOBB-YÖK iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen protokolün mesleki eğitimi güçlendirme ve genç istihdamını artırma açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtilirken, üniversite ile iş dünyası arasında sürdürülebilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı bir iş birliği modeli oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, eğitim-istihdam süreçlerinin somut çıktılara dönüştürülmesi ve düzenli toplantılarla sürecin takip edilmesine ilişkin kararların alınmasıyla sona erdi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ARASINDA İMZALANAN...

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA OLUŞTURULAN PROTOKOL YÜRÜTME KURULU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İLE YAPILAN EŞLEŞME DOĞRULTUSUNDA İLK TOPLANTISINI ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRDİ.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ARASINDA İMZALANAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor
2
17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
3
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu
4
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
5
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler
6
ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri
7
Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı