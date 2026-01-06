Tödürge Gölü Tamamen Dondu: Sivas'ta Kartpostallık Görüntüler

Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü, soğuk hava nedeniyle tamamen dondu; 5 kilometrekarelik göl ve yaklaşık 50 metre derinlik drone ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:55
Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve yılın 3 mevsiminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki gölde oluşan buz tabakası, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu.

Efsane ve teknik veriler

Göl, hakkında anlatılan efsanelere de konu oldu. Rivayete göre yolunu kaybeden bir kişi bölgede yaşayanlardan su istemiş; yardım görmeyince, "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın" diyerek gölün oluştuğu anlatılıyor.

5 kilometrekarelik alana yayılan ve Sivas'ın en büyük gölü unvanına sahip Tödürge, yaklaşık 50 metre derinliğe sahip. Gölün donmuş hali dron ile havadan görüntülendi ve ortaya çıkan manzaralar ilgi çekti.

Soğuk hava koşullarının etkisiyle oluşan bu görüntüler, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının dikkatini çekiyor.

