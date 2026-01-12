Tokat Belediyesi'nden Askıda Sebze ve Meyve Hamlesi

Tokat Belediyesi'nin Askıda Sebze ve Meyve uygulamasıyla pazar yerlerinde bırakılan ürünler, gizlilik ve insan onuru gözetilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:14
Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Askıda Sebze ve Meyve uygulamasıyla, pazar yerlerinde gönüllülük esasına dayalı olarak bırakılan ürünler, gizlilik ve insan onuru gözetilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştırılacak.

Pazar yerlerinde sessiz iyilik

Uygulama, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Pazar yerlerine kurulan özel stantlara hem pazarcı esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşlar tarafından gönüllü olarak bırakılan sebze ve meyveler, ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınabilecek.

Projede kimin verdiği ve kimin aldığı görünmeyecek; sistem tamamen gizlilik, nezaket ve dayanışma esasına dayanıyor.

Veren el ile alan el pazarda buluşuyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuya ilişkin açıklamasında, üretken belediyecilik anlayışıyla sosyal projelere önem verdiklerini vurguladı:

"Tokat’ımızda dayanışma kültürünü güçlendiren, gönülleri birleştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Askıda Sebze ve Meyve uygulamamız, veren el ile alan eli buluşturan, insan onurunu esas alan çok kıymetli bir çalışmadır. Pazar yerlerimizi yalnızca ticaretin değil, merhametin, paylaşmanın ve komşuluk ruhunun yaşandığı sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla, hemşerilerimizin hayatına dokunan, insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alan sosyal projelerimizi artırarak sürdüreceğiz"

