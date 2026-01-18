Tortum Gölü'nde Kış Ortası Kuş Sayımı: DKMP ve Üniversite İşbirliği

Tortum Gölü'nde Kış Ortası Kuş Sayımı Gerçekleştirildi

Erzurum’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kış ortası kuş sayımı ve gözlemi yapıldı. Çalışma, Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü sulak alanında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Sayımın Amacı

Göçmen kuşların kış dönemindeki popülasyon durumunu belirlemek amacıyla düzenlenen sayım ve gözlemlere DKMP çalışanlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Dernek Müdürü Musa Han ile kuş gözlemine ilgi duyan doğaseverler katıldı.

Bölgenin Önemi ve Koruma Çalışmaları

Tortum Gölü sulak alanı, yüzlerce göçmen kuş türüne ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor ve bölgenin en önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenli olarak korunduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Yetkililer, yapılan sayım ve gözlemlerin biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

