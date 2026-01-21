Trabzon Bulvarı'na Yeni Çehre: Kahramanmaraş Büyükşehir Üstyapı Çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan kısımlarda Trabzon Bulvarı'nda yürüyüş yolu ve orta refüj imalatlarını hızla tamamlayarak modern, dayanıklı bir üstyapı inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:54
Trabzon Bulvarı'na Yeni Çehre: Üstyapı Çalışmaları Hızlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin ana ulaşım arterlerinden Trabzon Bulvarı'nda altyapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde üstyapı uygulamalarını hızla sürdürüyor. Yapılan düzenlemelerle bulvara modern ve uzun ömürlü bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmanın Detayları

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, altyapı imalatlarının tamamlandığı kısımlarda yürüyüş yolu ve orta refüj imalatları titizlikle gerçekleştiriliyor. Altyapı ve inşa faaliyetleri sırasında zarar gören kaldırım ve refüj alanları yenilenerek kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Hedef ve Faydalar

Çalışmalar etaplar halinde ilerletilerek, yaya güvenliği ve konforu ön planda tutuluyor. Orta refüj düzenlemeleriyle estetik ve fonksiyonel çözümler hayata geçirilirken, trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları sayesinde, Trabzon Bulvarı'nda uzun yıllar hizmet verecek dayanıklı ve çağdaş bir üstyapı oluşturulması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki yaya ve araç trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

