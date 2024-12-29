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Trabzon Lisesi, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 'Yılın En İyi Lisesi' Ödülünü Kazandı

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde 'Yılın En İyi Lisesi' ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:54
Trabzon Lisesi, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 'Yılın En İyi Lisesi' Ödülünü Kazandı

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Büyük Başarı

Trabzon'da aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Bu prestijli yarışmada, okul 'Yılın En İyi Lisesi' unvanıyla döndü.

Yarışma Detayları

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 18-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da 30 ülkeden 2000'in üzerinde lise öğrencisiyle yarıştı. Alan öğretmenleri Hatice Civelek ve Arzu Candan rehberliğindeki 5 kişilik ekip, farklı kategorilerde hünerlerini sergileyerek toplamda 10 madalya kazandı.

Öğrencilerin Başarısı ve Hedefleri

Öğrenciler, turta tabağı, tatlı, balık, makarna ve ana yemek kategorilerinde başarı gösterdi. Medine Su Koz, genç aşçılar kategorisinde altın madalya alarak büyük bir gurur yaşattı. Öğrencilerden Meyranur Kaya, iki altın madalya kazanarak hedefinin üniversite eğitimi alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin ve Velilerin Desteği

Danışman öğretmen Civelek, yarışmaya hazırlık sürecinde hem öğretmenlerin hem de velilerin desteklerini aldıklarını belirtti. Civelek, "Toplamda 10 madalya ile dönmemiz çok güzeldi. Özellikle 'Yılın En İyi Lisesi' olmak bizi çok sevindirdi, çünkü bu bir ekip işi." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü'nden Teşekkür

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmen ve öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik ederek, "Bakanlığımız, meslek liselerimizin sektör ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için Tematik Okullar Projesi üzerinde çalışıyor." dedi.

Öğrencilerin gösterdiği bu başarı, Trabzon'un gastronomi alanında da uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunuyor.

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı...

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği işbirliğinde 18-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen festivale katıldı. Aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri, festival kapsamında düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda "Yılın En İyi Lisesi" ünvanı almayı başardı.

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı...

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği işbirliğinde 18-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen festivale katıldı. Aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri, festival kapsamında düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda "Yılın En İyi Lisesi" ünvanı almayı başardı.

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Trabzon Lisesi, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 'Yılın En İyi Lisesi' Ödülünü Kazandı
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