Trakya’da Yağışlar Yarıya İndi: Meriç ve Tunca’da Su Seviyesi Kritik

Trakya’da yağışlar yarıya indi, su kaynakları kritik seviyede

Trakya’da yağışların yüzde 50’ye varan oranda azalmasıyla Tunca ve Meriç nehirleri ile barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeye düştüğü bildirildi.

Son yıllarda etkisini artıran kuraklık, bölgedeki içme suyu temini, tarım ve ekolojik dengeyi olumsuz etkiliyor. Mevcut veriler kurak periyodun önümüzdeki yıllarda da süreceğine işaret ediyor.

Nehir debileri ve barajlar

Verilere göre bölgenin yıllık ortalama yağış miktarında yaklaşık yüzde 50 azalma yaşandı. Bu durumun sonucunda barajlar ve nehirlerde su seviyeleri önceki yıllara göre düşük seyrediyor.

Meriç Nehri şu an itibarıyla yaklaşık 180 metreküp/saniye akışa sahipken, Tunca Nehri 3,5-4 metreküp/saniye arasında akıyor. Geçmiş yıllarda özellikle ocak ayında Meriç’in debisi 200-280 metreküp/saniye civarındaydı.

Debilerdeki bu düşüşün vatandaşlarda endişe yarattığı ve özellikle Tunca Nehri yatağında acil ıslah ve temizlik çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Uzman uyarısı: Tasarruf ve yerel yönetim sorumluluğu

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, 'Maalesef son 1-2 yıldır başlayan bu durum önümüzdeki birkaç yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Trakya bölgemiz kurak bir periyoda girdi. Bu yıl şehrimizin su temini konusunda barajlarımızda da sıkıntılar yaşandı. Nehirlerin debileri de önceki yıllara göre daha düşük seviyelerde seyrediyor' ifadelerini kullandı.

Erkin, yağışlardaki azalma rakamlarına ilişkin olarak, 'Trakya normalde yıllık ortalama 620 milimetre yağış alırken, son birkaç yılda bu miktar yüzde 50 oranında azaldı. 2025 yılı itibarıyla bölgemiz 350-380 milimetre civarında yağış aldı. Meteorolojik veriler, 2026 yılında da kuraklığın ve buharlaşmanın devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle su verimliliği ve tasarruf artık kaçınılmaz. Özellikle belediyelerimizin içme suyu konusunda çok daha tasarruflu ve bilinçli uygulamalar yapması, halkı da bu yönde bilgilendirmesi gerekiyor' dedi.

İçme suyunda tasarrufun zorunluluk haline geldiği ve belediyelerin bu konuda daha etkin çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade ediliyor.

