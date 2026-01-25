TSKGV Erzurum Temsilcisi Avcı'dan ETSO Başkanı Özakalın'a Ziyaret

Erzurum Bölge Temsilciliğinin kapsamı, hedefleri ve savunma sanayi iş birlikleri ele alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Görüşmede, Erzurum Bölge Temsilciliğinin faaliyetleri ve bölgede planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Temsilciliğin 01 Ocak 2026 itibarıyla faaliyete geçtiği belirtilirken, Erzurum merkezli temsilciliğin Erzurum’un yanı sıra 20 il ve 165 ilçeyi kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet verdiği vurgulandı.

Toplantıda, Vakfın yerli ve millî savunma sanayini güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetler değerlendirildi. TSKGV'nin, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduğu ve toplum desteğini arkasına alarak Türkiye’nin savunma gücüne katkı sunduğu ifade edildi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Vakfın millî savunma sanayisine sağladığı katkıların stratejik değer taşıdığını belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğinin çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Başkan Özakalın tarafından E. Alb. Ahmet Avcı’ya ETSO Tarih Kitabı hediye edilirken, E. Alb. Ahmet Avcı da Başkan Özakalın’a plaket takdim etti.

