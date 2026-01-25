TSKGV Erzurum Temsilcisi Avcı'dan ETSO Başkanı Özakalın'a Ziyaret

TSKGV Erzurum Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek bölge temsilciliğinin faaliyet alanı, hedefleri ve iş birliklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:04
TSKGV Erzurum Temsilcisi Avcı'dan ETSO Başkanı Özakalın'a Ziyaret

TSKGV Erzurum Temsilcisi Avcı'dan ETSO Başkanı Özakalın'a Ziyaret

Erzurum Bölge Temsilciliğinin kapsamı, hedefleri ve savunma sanayi iş birlikleri ele alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Görüşmede, Erzurum Bölge Temsilciliğinin faaliyetleri ve bölgede planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Temsilciliğin 01 Ocak 2026 itibarıyla faaliyete geçtiği belirtilirken, Erzurum merkezli temsilciliğin Erzurum’un yanı sıra 20 il ve 165 ilçeyi kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet verdiği vurgulandı.

Toplantıda, Vakfın yerli ve millî savunma sanayini güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetler değerlendirildi. TSKGV'nin, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduğu ve toplum desteğini arkasına alarak Türkiye’nin savunma gücüne katkı sunduğu ifade edildi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Vakfın millî savunma sanayisine sağladığı katkıların stratejik değer taşıdığını belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğinin çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Başkan Özakalın tarafından E. Alb. Ahmet Avcı’ya ETSO Tarih Kitabı hediye edilirken, E. Alb. Ahmet Avcı da Başkan Özakalın’a plaket takdim etti.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (TSKGV) ERZURUM BÖLGE TEMSİLCİSİ E. ALB. AHMET AVCI...

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (TSKGV) ERZURUM BÖLGE TEMSİLCİSİ E. ALB. AHMET AVCI, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN’I ZİYARET ETTİ.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (TSKGV) ERZURUM BÖLGE TEMSİLCİSİ E. ALB. AHMET AVCI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati
2
Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu
3
Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi
4
Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü
5
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor
6
Erzurum’da Sakallı Akbaba Drone ile Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları