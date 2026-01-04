DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Tufanbeyli'nde eksi 16 derece: Çatılarda buz sarkıtları

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sıcaklık eksi 16 dereceye düşünce çatılarda buz sarkıtları oluştu, yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:40
Tufanbeyli'nde eksi 16 derece: Çatılarda buz sarkıtları

Tufanbeyli'nde eksi 16 derece: Çatılarda buz sarkıtları

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar gündemi belirledi. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı düşerek çatılarda buz sarkıtları oluşmasına yol açtı.

Meteoroloji verilerine göre, 3 Ocak’ı 4 Ocak’a bağlayan gece sıcaklık gece eksi 16 dereceye kadar düştü. Gündüz de sıcaklık sıfırın altında seyredince don olayları devam etti.

Şiddetli soğuk nedeniyle ağaçlar ve su kaynakları dondu; bölgede buzlanma görüldü. Bu koşullar, ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Yetkili ekipler, buzlanma ve don tehlikesine karşı sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

TUFANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DONDURUCU SOĞUK HAVA, HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

TUFANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DONDURUCU SOĞUK HAVA, HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

TUFANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DONDURUCU SOĞUK HAVA, HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tıp Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği: Başhekim Erhan Arıkan Konuştu
2
Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 Derecede Atlı Kızak Keyfi Başladı
3
Palandöken'de Kayak Coşkusu: Kar 2 Metreyi Aştı
4
Sivas’ta Kar ve Dondurucu Soğuk: Donan Göller ve Renkli Görüntüler
5
Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi
6
Erzurum Şehir Hastanesi Otoparkı Geçici Olarak Kapatıldı
7
Eksi 22'de Oltaları Buz Tuttu: Eskişehirli Kampçı Çağlar Memiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları