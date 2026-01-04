Tufanbeyli'nde eksi 16 derece: Çatılarda buz sarkıtları

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar gündemi belirledi. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı düşerek çatılarda buz sarkıtları oluşmasına yol açtı.

Meteoroloji verilerine göre, 3 Ocak’ı 4 Ocak’a bağlayan gece sıcaklık gece eksi 16 dereceye kadar düştü. Gündüz de sıcaklık sıfırın altında seyredince don olayları devam etti.

Şiddetli soğuk nedeniyle ağaçlar ve su kaynakları dondu; bölgede buzlanma görüldü. Bu koşullar, ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Yetkili ekipler, buzlanma ve don tehlikesine karşı sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

