Tufanbeyli'yi Beyaz Masal Sardı: Kar Bir Metreye Ulaştı

Tufanbeyli'de Beyaz Masal: İki Gün Süren Kar Yağışı İlçeyi Kapladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesi, perşembe günü başlayan ve iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışıyla adeta bir beyaz masala dönüştü. İlçe genelinde etkili olan yağış sonrası her yer pürüzsüz bir beyaz örtüyle kaplanırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu.

Doğal Güzellikler ve Yaşam

Çatılar, ağaçlar ve yollar bembeyaz örtüyle kaplandı; ortaya çıkan manzaralar görenleri hayran bıraktı. Kar yağışı zaman zaman yaşamı zorlaştırsa da ilçedeki sakinler uzun süredir görülmeyen bu görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Karın örtüsü, tıpkı bir tablonun sessizliğini ilçeye taşıdı.

Sıcaklık ve Hava Beklentisi

Yağışın ardından gece sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü; gündüz saatlerinde bile sıcaklıklar sıfırın altında seyrediyor. Soğuk hava etkisini sürdürürken, yetkililerden alınan bilgiye göre karın kısa süreliğine ara vermesinin ardından salı gününden itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

Her zorluğuna rağmen Tufanbeyli’de kış, görsel bir şölene dönüşmüş durumda ve bölge halkı bu nadir manzaraların tadını çıkarıyor.

