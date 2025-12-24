DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Tunceli Aktuluk Mahallesi'nde İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Munzur Üniversitesi çevresindeki Aktuluk Mahallesi'nde 1.500 m bağlantı, 450 m terfi hattı ve yeni sondajla içme suyu sorunu çözülerek 3 kuyudan 18 km hatla kesinti azaltıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:49
Tunceli Aktuluk Mahallesi'nde İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Tunceli Aktuluk Mahallesi'nde İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Çalışma ve sonuçları

Tunceli’nin Aktuluk Mahallesinde, Munzur Üniversitesi ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede uzun süredir devam eden içme suyu sorunu yapılan altyapı çalışmalarıyla giderildi.

Çalışmalar kapsamında; 1.500 metre depolar arası bağlantı hattı ile 450 metre pompa-terfi hattı döşendi ve sondaj kuyusuna pompa indirildi. Ayrıca elektrik altyapısı için gerekli trafo ve elektrik direklerinin montajı da tamamlandı.

Sondaj kuyusunun faaliyete alınmasıyla birlikte, ana su iletim hattı yenilenene kadar sık sık yaşanan arızaların önüne geçildiği bildirildi. Yapılan çalışmaların, Aktuluk Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl: "Aktuluk mahallemizde 3-4 ay önce buralara gelmiş Aktuluk’un su problemi ile ilgili bir irade kullanmıştık. Bugün itibariyle çok şükür bunun sonucunu aldığımızı ifade etmek istiyorum. Aktuluk mahallemizin suyu Atatürk mahallesinden yaklaşık 9 kilometre bir boru hattıyla buraya aktarılıyordu. Ama bu 9 kilometrelik boru hattı hem eski olma hasebiyle hem de çok uzun olma hasebiyle sene içerisinde defaaetle patlama ve bir şekilde arızalarını gördük. Bu vatandaşımızın mağduriyetine sebep oluyordu. Biz bugün itibariyle 18 kilometre olmak üzere 3 ayrı kuyudan suları sağladık. Depolarını hazırladık ve vatandaşımızın bugün itibariyle suyumuzu buradan vermeye başladık"

Yetkililer, uygulanan çözümün bölgedeki su kesinti ve arızalarını büyük ölçüde azalttığını, Aktuluk Mahallesi sakinlerinin düzenli içme suyuna erişiminin sağlandığını vurguladı.

TUNCELİ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ARTULUK MAHALLESİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜME...

TUNCELİ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ARTULUK MAHALLESİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU.

TUNCELİ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ARTULUK MAHALLESİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜME...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
2
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
3
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı
4
GTO Başkanları: Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü — 25 Aralık
5
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü
6
Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" — Karadeniz'de hamsi azalıyor
7
Göksu Deltası'nda Nesli Tehlikedeki Saz Horozu Görüntülendi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor