Tunceli Aktuluk Mahallesi'nde İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Çalışma ve sonuçları

Tunceli’nin Aktuluk Mahallesinde, Munzur Üniversitesi ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede uzun süredir devam eden içme suyu sorunu yapılan altyapı çalışmalarıyla giderildi.

Çalışmalar kapsamında; 1.500 metre depolar arası bağlantı hattı ile 450 metre pompa-terfi hattı döşendi ve sondaj kuyusuna pompa indirildi. Ayrıca elektrik altyapısı için gerekli trafo ve elektrik direklerinin montajı da tamamlandı.

Sondaj kuyusunun faaliyete alınmasıyla birlikte, ana su iletim hattı yenilenene kadar sık sık yaşanan arızaların önüne geçildiği bildirildi. Yapılan çalışmaların, Aktuluk Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl: "Aktuluk mahallemizde 3-4 ay önce buralara gelmiş Aktuluk’un su problemi ile ilgili bir irade kullanmıştık. Bugün itibariyle çok şükür bunun sonucunu aldığımızı ifade etmek istiyorum. Aktuluk mahallemizin suyu Atatürk mahallesinden yaklaşık 9 kilometre bir boru hattıyla buraya aktarılıyordu. Ama bu 9 kilometrelik boru hattı hem eski olma hasebiyle hem de çok uzun olma hasebiyle sene içerisinde defaaetle patlama ve bir şekilde arızalarını gördük. Bu vatandaşımızın mağduriyetine sebep oluyordu. Biz bugün itibariyle 18 kilometre olmak üzere 3 ayrı kuyudan suları sağladık. Depolarını hazırladık ve vatandaşımızın bugün itibariyle suyumuzu buradan vermeye başladık"

Yetkililer, uygulanan çözümün bölgedeki su kesinti ve arızalarını büyük ölçüde azalttığını, Aktuluk Mahallesi sakinlerinin düzenli içme suyuna erişiminin sağlandığını vurguladı.

TUNCELİ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ARTULUK MAHALLESİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU.