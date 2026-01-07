Tunceli Çemişgezek'te Gençler Yaban Hayatına Yem Bıraktı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına gençler sahip çıktı. Çemişgezek Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, gönüllü gençler doğaya yem bıraktı.

Çalışmada, özellikle dağ keçilerinin yoğun olduğu bölgelere gençler tarafından temin edilen ekmek kurusu, buğday ve kemikler bırakıldı. Etkinliğin amacı; doğaya ve canlılara karşı duyarlılığı artırmak ve koruma bilincini yaygınlaştırmaktı. Çalışmaya çok sayıda genç katıldı.

Gençlerin Mesajı

Didem Erisoy, "Çemişgezek’in zengin yaban hayatı hepimiz için büyük bir değer. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla, sadece hayvanlara yem bırakmadık; aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşamanın önemine dikkat çekmek istedik. Amacımız, bu duyarlılığın yaygınlaşması ve herkesin doğaya karşı daha bilinçli hareket etmesi" dedi.

Zerruk Devebakan, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Çemişgezek’te yaban hayatını korumak için doğaya yem ve kemik bıraktık. Özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmayı amaçladık. Doğaya sahip çıkmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Müjde Demir, "Doğa bize ait bir alan değil, bizim de parçası olduğumuz bir yaşam. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yaptığımız bu çalışmayla, yaban hayvanlarının bu topraklarda yalnız olmadığını göstermek istedik. Bıraktığımız her yem, aslında doğayla kurduğumuz bağın bir ifadesi. Amacımız, bu bilinci özellikle gençler arasında kalıcı hale getirmek" diye konuştu.

Yetkilinin Değerlendirmesi

Onur Balcı, Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü, "Bugün ilçe gençlerimizle birlikte, kış şartlarının ağır geçtiği ilçemizde doğaya yiyecek bıraktık. Bu zor şartlarda doğadaki yaban hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. İlçemizde, ilimizde ve Türkiye’de yoğun kış şartları ağır geçmektedir. Halkımız olarak da yaban hayatına sahip çıkarsak mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, doğa ve yaban hayatına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlarken, gençlerin sahadaki aktif rolü dikkat çekti.

