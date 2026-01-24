Tunceli'de 83 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı: Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Tunceli'de 83 köy yolu ulaşıma kapandı
Meteoroloji'nin uyarısının ardından, Tunceli'de yaklaşık 20 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Toplam 362 köy yolundan 83'ü kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen hava koşulları devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sürüyor
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
