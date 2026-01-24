Tunceli'de 83 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı: Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Tunceli'de yaklaşık 20 gündür süren yoğun kar ve buzlanma sonucu 362 köy yolundan 83'ü ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:28
Tunceli'de 83 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı: Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Tunceli'de 83 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından, Tunceli'de yaklaşık 20 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Toplam 362 köy yolundan 83'ü kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen hava koşulları devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 83 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN...

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 83 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 83 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları