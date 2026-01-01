DOLAR
Tunceli'de Kar Etkisi: 298 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Tunceli'de dün sabah başlayan kar yağışı sonucu kentteki 362 köy yolunun 298'i ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı kent genelinde ulaşımı aksattı

Tunceli genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış gün boyunca devam etti.

Kentte bulunan 362 köy yolundan 298'inin ulaşıma kapandığı bildirildi. Yetkililer, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapıldı.

