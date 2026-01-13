Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Tunceli'de yoğun kar yağışı doğada nadir görüntülere sahne oldu. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 130 santimetreyi aştığı kentte, nesli tehlike altındaki su samuru karlarla kaplı alanda görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde kaydedilen anlar

Pülümür Vadisi'nde kaydedilen görüntüler, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla alındı. Kayda yansıyan anlarda su samuru kar üzerinde bir süre hareket ederken sevimli halleri dikkat çekti.

Görüntülerin önemi

Doğal yaşam açısından önemli olan bu anlar kısa süre sonra sonlandı; hayvan görüntülerin ardından gözden kayboldu. Bölgeden gelen bu tür kayıtlar, nesli tehlike altındaki türlerin varlığını belgeleyerek önem taşıyor.

