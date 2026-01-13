Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Tunceli'de kar kalınlığının 130 santimetreyi aştığı Pülümür Vadisi'nde, nesli tehlike altındaki su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:34
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Tunceli'de yoğun kar yağışı doğada nadir görüntülere sahne oldu. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 130 santimetreyi aştığı kentte, nesli tehlike altındaki su samuru karlarla kaplı alanda görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde kaydedilen anlar

Pülümür Vadisi'nde kaydedilen görüntüler, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla alındı. Kayda yansıyan anlarda su samuru kar üzerinde bir süre hareket ederken sevimli halleri dikkat çekti.

Görüntülerin önemi

Doğal yaşam açısından önemli olan bu anlar kısa süre sonra sonlandı; hayvan görüntülerin ardından gözden kayboldu. Bölgeden gelen bu tür kayıtlar, nesli tehlike altındaki türlerin varlığını belgeleyerek önem taşıyor.

KAR KALINLIĞININ YER YER 145 SANTİMETREYİ AŞTIĞI TUNCELİ’DE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI...

KAR KALINLIĞININ YER YER 145 SANTİMETREYİ AŞTIĞI TUNCELİ’DE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA OLAN SU SAMURU KARLAR ARASINDA GÖRÜNTÜLENDİ.

KAR KALINLIĞININ YER YER 145 SANTİMETREYİ AŞTIĞI TUNCELİ’DE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında
7
Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları