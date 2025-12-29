DOLAR
Tunceli'de Yoğun Kar: 135 Köy Yolu Kapandı

Tunceli'de etkili kar yağışı nedeniyle 135 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:14
Tunceli'de Yoğun Kar: 135 Köy Yolu Kapandı

Tunceli’de Kar Nedeniyle 135 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Tunceli genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bu koşullar nedeniyle kent genelinde 135 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Ekipleri Aralıksız Çalışıyor

Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 7 İLÇEDE TOPLAM 97 KÖY YOLU ULAŞIMA...

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 7 İLÇEDE TOPLAM 97 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. İL ÖZEL İDARESİ, AFAD VE KARAYOLLARI EKİPLERİ, KAPALI YOLLARIN YENİDEN AÇILMASI İÇİN SAHADA ARALIKSIZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 7 İLÇEDE TOPLAM 97 KÖY YOLU ULAŞIMA...

