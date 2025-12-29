Tunceli'de Yoğun Kar: 135 Köy Yolu Kapandı

Tunceli’de Kar Nedeniyle 135 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Tunceli genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bu koşullar nedeniyle kent genelinde 135 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Ekipleri Aralıksız Çalışıyor
Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 7 İLÇEDE TOPLAM 97 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. İL ÖZEL İDARESİ, AFAD VE KARAYOLLARI EKİPLERİ, KAPALI YOLLARIN YENİDEN AÇILMASI İÇİN SAHADA ARALIKSIZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.