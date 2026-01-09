Tunceli-Ovacık Yolunda Çığ: Karayolları Hızla Müdahale Edip Yol Açtı

Tunceli-Ovacık yolunda Yoncalı köyü mevkiinde oluşan çığın Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle temizlenmesi sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:04
Tunceli-Ovacık Yolunda Çığ: Karayolları Hızla Müdahale Edip Yol Açtı

Tunceli-Ovacık Yolunda Çığ: Karayolları Hızla Müdahale Edip Yol Açtı

Tunceli-Ovacık karayolunun 44’üncü kilometre Yoncalı köyü mevkiinde meydana gelen çığ, ulaşımı kısa süreliğine aksattı. Olayın bildirilmesinin ardından yetkili ekipler bölgeye intikal etti.

Olayın Detayları

Çığın yola düşmesi neticesinde kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Bölgeden yapılan bildirim üzerine ilgili birimler çalışmalarını hızla başlattı ve trafiğin güvenli şekilde yeniden sağlanması için acil müdahale gerçekleştirildi.

Müdahale ve Son Durum

Karayolları İl Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma ve iş makineleri kullanımıyla çığı temizledi. Yapılan kontrollerin ardından güzergâh kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, bölgedeki muhtemel risklere karşı denetimlerin ve tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

TUNCELİ-OVACIK YOLU 44’ÜNCÜ KİLOMETRE YONCALI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN ÇIĞ NEDENİYLE YOL...

TUNCELİ-OVACIK YOLU 44’ÜNCÜ KİLOMETRE YONCALI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN ÇIĞ NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI. KARAYOLLARI İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE GÜZERGÂH KISA SÜREDE YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.

TUNCELİ-OVACIK YOLU 44’ÜNCÜ KİLOMETRE YONCALI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN ÇIĞ NEDENİYLE YOL...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarihi Şehirler ve Kültürel Miras İstanbul'da Odak Grup Toplantısında
2
Antalya Büyükşehir, sokak köpekleri için doğal yaşam alanını 84 dönüme genişletti
3
Bitlis’ten Teleskopla 100 Kilometreyi Aşan Görüntü: Erek Dağı ve Van Şehir Merkezi
4
Gaziantep'te Macar Kadın Kur’an-ı Kerim'den Etkilenip Müslüman Oldu
5
Düzce İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi
6
Batman'da Mereto Dağı eteklerinde 6 katır kurtarıldı
7
Tunceli Valisi Şefik Aygöl Halk Günü'nde 43 Vatandaşı Dinledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları