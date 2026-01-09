Tunceli-Ovacık Yolunda Çığ: Karayolları Hızla Müdahale Edip Yol Açtı

Tunceli-Ovacık karayolunun 44’üncü kilometre Yoncalı köyü mevkiinde meydana gelen çığ, ulaşımı kısa süreliğine aksattı. Olayın bildirilmesinin ardından yetkili ekipler bölgeye intikal etti.

Olayın Detayları

Çığın yola düşmesi neticesinde kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Bölgeden yapılan bildirim üzerine ilgili birimler çalışmalarını hızla başlattı ve trafiğin güvenli şekilde yeniden sağlanması için acil müdahale gerçekleştirildi.

Müdahale ve Son Durum

Karayolları İl Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma ve iş makineleri kullanımıyla çığı temizledi. Yapılan kontrollerin ardından güzergâh kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, bölgedeki muhtemel risklere karşı denetimlerin ve tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

