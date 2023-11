Türk kahvesiyle ilgili şaşırtan efsane! Meğer önceden içmek için kullanılmıyormuş

Türk kahvesi meğer eskiden içmek için kullanılmıyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK KAHVESİ ESKİDEN BU AMAÇLA KULLANILIYORMUŞ

Henry Blount tarafından kaleme alınan Voyage Into the Le Vant isimli kitapta Doğu Akdeniz'e Yolculuk ismiyle çevrildi ve kahve kültürü ve kahvehanelerdeki müzikle ilgili gözlemler bildirildi. Kitapta kahveyle ilgili şu satırlar yer alıyor; 'Pek güzel olmayan ve kahve adı verilen içecekleri var. Kahve küçük fasulye büyüklüğünde kahve çekirdekleri fırında kurutup is halini aldıktan sonra toz haline getirip yapıyorlar. Tadı biraz acı ve suyla köpürtüp dayanabilecekleri sıcaklıkta içiyorlar. Günün her saatinde, özellikle de sabah akşam içiliyor. Bu amaçlar Türkiye'de sayıları halarda fazla olan ve bizdeki birahanelerden fazla kahvehanelerde iki-üç saat vakit geçiriyorlar. Kahvenin eski Lakonia'da çok kullanılan kara çorba olduğu düşünülüyor. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Beyni rahatlatıyor, sarhoş etmiyor, zarar vermiyor, dostluklarda da zararsız bir eğlence aracı olarak tercih ediliyor. Yarım metre yüksek minderlerle kaplı sedirlerde Türk alışkanlıklarına uygun şekilde bağdaş kurarak 200-300 kişi hep beraber sohbet edip tuhaf müzik çalan biri gelip geçiyor.





Türk kahvesi Türkler tarafından keşfedilmiş hazırlık ve pişirme metodunun adı. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişiriliş, ikram. Kısaca kendine özgü kimliği ve geleneği var. Arap Yarımadası'nda kahve meyvesi kaynatılarak yapılan içecek yeni metoduyla yeni lezzetine kavuşmuş. Kahve ile Türkler sayesinde Avrupa tanışmış ve uzun seneler Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp sunmuş. Güney ve Orta Amerika menşeili, arabica türü, yüksek kaliteli çekirdeklerden hazırlanıp kavrulan Türk kahvesi ince şekilde öğütülüyor. Bir cezvede su ve şekerle pişiriliyor. Küçük fincanlarla servis ediliyor. İçmeden önce telvesinin dibe çökmesi için bekleniyor. Diğer şekillere göre kahvenin kaynatılması özellikle tercih ediliyor. Kaynama çok hafif bir kaynama ve ısı artışından ziyade ısınan su ile ince öğütülmüş kahve etkileşimi. Kahve severler ufak yudumlarla Türk kahvesini ağızdaki kalıcı aroma ve lezzeti için tercih ediyorlar.' Kahve yapılırken en önemli nokta kullanılan sudur. Eğer su soğuk olursa kahve o kadar lezzetli ve köpüklü olur. Kaynatılıp kullanıldığı zaman sudaki oksijen seviyesi düşüyor. Bu sebeple kahve yaparken taze ve soğuk su kullanılması gerekiyor. Bol köpüklü kahve istiyorsanız kahveyi mutlaka bakır cezvede pişirmeniz gerekiyor. Kahveyi teneke kutuda saklayabilirsiniz. Paketlerde alınan kahvenin kavanoza boşaltılması ya da paketi açıldıktan sonra sıkıca kapatılıp kuru ve serin yerde saklanması gerekiyor. Kahvenin en önemli püf noktası soğuk sudur. Şeker kullanıyorsanız küp şeker kullanılması öneriliyor.