Türk Kızılay: 2025'te 12,5 Milyar Lira Bağış, 33 Milyon Kişiye Ulaşım

Türk Kızılay: 2025'te 12,5 milyar lira bağış, 33 milyona yakın kişiye ulaşım

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı faaliyet ve hedeflerini paylaştı. Yılmaz, kuruluşun hem yurtiçinde hem de yurtdışında geniş çaplı yardım çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

2025 değerlendirmesi: Artan ihtiyaçlar, büyüyen kapasite

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde dünyanın artan acılarla karşılaştığını belirterek, "Dünyaya baktığımız zaman artık acıların arttığı, her gün başka bir olaya uyandığımız bir dünya var 2025 yılı da böyle geçti maalesef. Çok şükür çok büyük bir afetimiz olmadı..." şeklinde konuştu. Yılmaz, kuruluşun 158 yıldır gücünü artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların 21,5 milyonu yurtiçinde, 11 milyonu da yurtdışında ulaştığımız kişi sayısıydı. Toplamda 12,5 milyar düzeyinde bağış gerçekleşti, bu 12,5 milyar bağışı 1 milyon tekil bağışçı gerçekleştirdi. İnsan kaynağı anlamında da en büyük gücümüz gönüllülerimiz."

Kızılay aşevleri ve sosyal destek çalışmaları

Yılmaz, aşevleriyle ilgili bağış kampanyalarının başladığını ve aşevlerinin tarihi bir rolü olduğunu söyledi. Mevcut durumda 45 aşevi ile günlük ortalama 40-45 bin kişiye sıcak yemek hizmeti verildiği belirtildi. Aşevlerinin aynı zamanda yaşlı, engelli ve evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik sosyal temas ve destek sağladığı vurgulandı.

Hedefin Türkiye genelinde 81 ile 81 aşevi kurarak yalnız yaşayan yaşlılar ve yardıma muhtaç kişilere ulaşmak olduğu ifade edildi: "Biz istiyoruz ki, kocaman bir milletiz. Neden birbirimizin annesinin babasının ellerini öpmüyoruz? 81 ile 81 aşevi derken hedefimiz Ayşe teyzeler Ahmet amcalar ve engellisi olanlar."

2026 planları ve sağlık projeleri

Türk Kızılay, 2026 programları kapsamında toplumsal bilinçlendirme eğitimlerinin kapsamını genişletecek ve programlara "akran zorbalığı" eğitimleri eklenecek. Bu çalışmalarla 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Sağlık alanında ise Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim projesi hayata geçirilecek ve İstanbul Silivri'de kurulacak Kan Torbası Üretim Tesisi ile yıllık yaklaşık 3 milyon adet kan torbasının yerli üretimi sağlanacak. Ayrıca sosyal destek çalışmalarında Kızılay Butik modeliyle ihtiyaç sahipleri sıfır giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilecek.

2025 rakamları: Kapsam ve destek

Türk Kızılay, 2025 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 32.902.742 kişiye ulaştı. Aynı yıl içinde 6.283 çalışan, 446.926 gönüllü ve 1 milyonu aşkın bağışçı desteğiyle 12,5 milyar lirayı aşkın bağış toplandı.

Afet çalışmalarında 2025 yılında 1.324.000 kişiye yardım sağlandı. Uluslararası yardım faaliyetleri Gazze, Suriye, Sudan ve Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede devam etti. Kan ve kök hücre hizmetleri kapsamında ise 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşıldığı açıklandı.

Profesyonel ve gönüllü kaynaklarla yürütülen bu çalışmalar, Türk Kızılay'ın hem afetlere müdahale kapasitesini hem de toplumsal hizmet ağını genişletme hedefini ortaya koyuyor.

İSTANBUL (İHA) - TÜRK KIZILAY, 2025 YILI FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA, 2026 YILI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI. KIZILAY, "81 İLDE 81 AŞEVİ" HEDEFİYLE AŞEVİ KAPASİTESİNİ ARTIRARAK SOSYAL DESTEK AĞINI GENİŞLETMEYİ AMAÇLIYOR.