Türkeli'de okullarda kan bağışı kampanyası başlıyor

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçede bir kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, muhtelif afet ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanırken; gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması, kan bağışı, ilk yardım, afet ve sosyal hizmetler gibi Kızılay faaliyetlerinin okullarda kampanya ve projelerle anlatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje: Okulumda ‘Kan’ Panya Var

Bu kapsamda, halkın kan ihtiyacını karşılamak, geleceğin kan bağışçılarının kazanımını sağlamak ve toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Okulumda ‘Kan’ Panya Var projesi hayata geçirilecek. Proje çerçevesinde gönüllü öğrenci velilerine yönelik bir kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kampanya Takvimi

6 Ocak 2026 Salı — 10.30-17.30: Cumhuriyet İlkokulu

7 Ocak 2026 Çarşamba — 10.30-17.30: Cumhuriyet Ortaokulu

8 Ocak 2026 Perşembe — 10.30-17.30: Atatürk İlkokulu

Yetkililer, düzenlenecek bu anlamlı kampanyaya öğrenci velileri başta olmak üzere tüm Türkeli halkını davet etti.

