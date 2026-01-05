DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Türkeli'de Okullarda Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle 'Okulumda ‘Kan’ Panya Var' projesi kapsamında 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde okullarda kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:26
Türkeli'de Okullarda Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

Türkeli'de okullarda kan bağışı kampanyası başlıyor

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçede bir kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, muhtelif afet ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanırken; gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması, kan bağışı, ilk yardım, afet ve sosyal hizmetler gibi Kızılay faaliyetlerinin okullarda kampanya ve projelerle anlatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje: Okulumda ‘Kan’ Panya Var

Bu kapsamda, halkın kan ihtiyacını karşılamak, geleceğin kan bağışçılarının kazanımını sağlamak ve toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Okulumda ‘Kan’ Panya Var projesi hayata geçirilecek. Proje çerçevesinde gönüllü öğrenci velilerine yönelik bir kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kampanya Takvimi

6 Ocak 2026 Salı — 10.30-17.30: Cumhuriyet İlkokulu

7 Ocak 2026 Çarşamba — 10.30-17.30: Cumhuriyet Ortaokulu

8 Ocak 2026 Perşembe — 10.30-17.30: Atatürk İlkokulu

Yetkililer, düzenlenecek bu anlamlı kampanyaya öğrenci velileri başta olmak üzere tüm Türkeli halkını davet etti.

TÜRKELİ'DE OKULLARDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENECEK TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ...

TÜRKELİ'DE OKULLARDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENECEK TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, BAKANLIK İLE TÜRK KIZILAY ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA İLÇEDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENECEĞİNİ DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Darende'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı
2
Türkeli'de Okullarda Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor
3
Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında
4
Kırklareli'de Arıcılık Kursunu 8'i Kadın 14 Kişi Tamamladı
5
Vezirköprü'de Sosyal Destek: 2025'te 428 Yetim ve Öksüz Ziyaret Edildi
6
Erenler'de 6 Kilometrelik Asfalt Atağı — Tepe Mahallesi 7 bin 500 tonla Yenileniyor
7
Türk Kızılay Kırşehir'de Bir Yılda 200 Yardım Faaliyeti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları