Türkiye'de Kar Etkili — Konya'da Güneşli Soğuk Hava

Türkiye genelinde kar etkili, Konya farklı tablo sergiliyor

Soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye'nin dört bir yanında etkisini artırırken, birçok ilde kar yağışı gözleniyor. Ancak Konya kent merkezinde beklenen kar henüz etkili olmadı.

Konya'da güneşli ama soğuk hava

Kentte güneşli bir hava hakim olurken, hava sıcaklıkları 0 derecenin altında seyrediyor. Vatandaşlar, eskiden bu zamanlarda şehir merkezine karın çok fazla yağdığını, son yıllarda ise kara hasret kaldıklarını ifade etti.

