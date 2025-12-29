DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,51 0,21%
ALTIN
6.149,96 1,63%
BITCOIN
3.749.260,9 0,33%

Türkiye'de Kar Etkili — Konya'da Güneşli Soğuk Hava

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkilerken birçok ilde kar görülüyor; Konya kent merkezinde ise güneşli fakat 0 derecenin altındaki soğuk hakim.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:47
Türkiye'de Kar Etkili — Konya'da Güneşli Soğuk Hava

Türkiye genelinde kar etkili, Konya farklı tablo sergiliyor

Soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye'nin dört bir yanında etkisini artırırken, birçok ilde kar yağışı gözleniyor. Ancak Konya kent merkezinde beklenen kar henüz etkili olmadı.

Konya'da güneşli ama soğuk hava

Kentte güneşli bir hava hakim olurken, hava sıcaklıkları 0 derecenin altında seyrediyor. Vatandaşlar, eskiden bu zamanlarda şehir merkezine karın çok fazla yağdığını, son yıllarda ise kara hasret kaldıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KAR MANZARALARIYLA SÜSLENİRKEN, KONYA’DA HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASI...

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KAR MANZARALARIYLA SÜSLENİRKEN, KONYA’DA HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KAR MANZARALARIYLA SÜSLENİRKEN, KONYA’DA HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İGKADER Erzurum İl Temsilciliği Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Yerel Destek
2
Mardin'de Kar Seferberliği: Vali Tuncay Akkoyun GAMER'de Koordinasyonu Üstlendi
3
Germencik’te Zemin Onarımı ve Parke Tamiri
4
Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı
5
Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı
6
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı
7
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı