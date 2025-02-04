Türkiye, Mısır'a 152 Tarihi Eser İade Etti

Türkiye, Mısır'a Tarihi Eser İadesi Gerçekleşti

Mısır kökenli olduğu belirlenen M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla bu önemli iadenin gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende, iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandığı belirtildi.

Eserlerin tarihi geçmişi de dikkat çekici. Türkiye'ye 1998 yılında gelen yabancı uyruklu bir kişinin, internet üzerinden ve yurt dışı seyahatlerinde yasadışı olarak edindiği eserleri elinde bulundurduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu eserlerin Mısır kökenli olduğunu doğruladı ve eserler, Mısır yetkililerine teslim edildi.

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kültürel varlıkların ait olduğu topraklarda yaşayan insanların kimliğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ikili işbirliklerine büyük önem verdiğini ifade etti.

Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Uzman incelemeleri sonucunda Mısır kökenli olduğu belirlenen ve M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.

Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Uzman incelemeleri sonucunda Mısır kökenli olduğu belirlenen ve M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.