Üç Yeni Endemik Fare Türü Keşfedildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Kankılıç yürütücülüğündeki proje kapsamında, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç yeni kemirici türü keşfedildi. Çalışma, Q1 kategorisindeki Zoologischer Anzeiger dergisinde yayımlandı.

Yapılan detaylı morfolojik ve ekolojik incelemeler sonucunda söz konusu türlerin endemik olduğu belirlendi. Prof. Dr. Teoman Kankılıç tarafından isimlendirilen türler şunlar:

N. karyominor — Hatay, Yayladağı çevresinde tespit edildi.

N. Garzenensis — Diyarbakır, Siirt ve Batman çevresinde keşfedildi.

N. Colaki — Gaziantep ve Kilis çevresinde bulundu.

Araştırma, bu türlerin düşük oksijenli (hipoksik) ortamlara yüksek tolerans gösterdiklerini ve kansere karşı dirençli model organizmalar olma potansiyelleri nedeniyle bilimsel çalışmalar açısından önemli bulgular sunduğunu vurguluyor.

Bilime katkı sunmaya devam ediyoruz

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yürütülen çalışmayla ülke adına üç yeni türün bilim dünyasına kazandırılmasından gurur duyduklarını belirtti. Uluslararası saygınlığa sahip bir dergide yayımlanan çalışmanın, üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve araştırma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade eden Rektör Uslu, bölgesel kalkınmayı merkeze alan ve toplumsal fayda hedefleyen akademik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi ve emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik etti.

Araştırma Ekibi

Çalışma; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nden Öğr. Gör. İlhan Tatyüz, Dr. Öğr. Üyesi İlkay Civelek ve doktora öğrencisi Burcu Köse ile Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tolga Kankılıç, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Çoşkun ve Batman Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yürümez'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. TEOMAN KANKILIÇ’IN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI PROJE KAPSAMINDA ÜÇ YENİ KEMİRİCİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ.