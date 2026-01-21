Uğur Erdoğan'dan SDG/YPG'nin Türk bayrağına saldırılarına sert kınama

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, SDG/YPG'nin Türk bayrağına yönelik saldırılarını kınadı; devletin ve güvenlik güçlerinin kararlı tepki vereceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:54
Uğur Erdoğan'dan SDG/YPG'nin Türk bayrağına saldırılarına sert kınama

Uğur Erdoğan'dan SDG/YPG'nin Türk bayrağına saldırılarına sert kınama

Denizli Ticaret Odası Başkanı'ndan kararlı açıklama

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, SDG/YPG terör örgütü ve uzantılarının Türk bayrağına yönelik saldırılarını kınadı ve ülkemizin terörsüz Türkiye hedefinden sapmayacağını vurguladı.

Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarını ve bayrağının onurunu koruma görevinden asla taviz verilmeyeceğine dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini ifade etti.

"SDG/YPG terör örgütü ile uzantılarının, bayrağımıza yönelik saldırılarını kınıyoruz. Devletimiz; ülkemizin sınırlarını ve bayrağımızın onurunu koruma görevinden asla ödün vermeyecektir! Güvenlik güçlerimiz, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda toplumsal huzurumuzu bozmaya yönelik provokatif eylemlere de müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu hadsizliği elbet cezasız bırakmayacaktır. Kahraman Türk Ordusu da tarihi boyunca olduğu gibi zamanı geldiğinde yine bayrağımıza uzanan eli kıracak, terörist oluşumlardan densizliklerinin hesabını soracaktır"

Başkan Erdoğan, açıklamasını Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal ruhunu simgeleyen İstiklal Marşı’nın şu dizelerine yer vererek tamamladı: "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

