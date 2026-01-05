DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Ulubey'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı, 41 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 1 Ocak'ta başlayan kar yağışı sonrası yürütülen çalışmalarla 41 mahallenin yolu açıldı; 9 hasta taşınıp sağlık tedbirleri alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:59
Ulubey'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı, 41 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

Ulubey'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı, 41 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarla erişim sağlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları yoğun tempoda sürdürüldü.

İlin yüksek 1 Ocak tarihinde başlayan ve sonrasında da etkisini artıran kar yağışı sonrası Ulubey Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına 24 saat esasına göre sahada görev yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 41 mahallenin yolu 24 saatlik süre içerisinde ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için sağlık alanında da gerekli tedbirler alındı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla 9 hasta bulundukları yerlerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye ulaştırıldı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü bazı noktalarda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Türkcan, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

EKİPLERİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA 9 HASTA BULUNDUKLARI YERLERDEN ALINARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM...

EKİPLERİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA 9 HASTA BULUNDUKLARI YERLERDEN ALINARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ VE HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ BAZI NOKTALARDA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi
2
Ankara'da Alışılmadık Karar: Nafakayı Kadın Ödemek Zorunda Kaldı
3
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi
4
Bingöl'de karla mücadele: 256 köy yolu ulaşıma açıldı, 24 yol için çalışmalar sürüyor
5
Araklı'da Doğa Yürüyüşü: Asmasu Şelalesi'ne 10 km Rota
6
Abant Gölü'nde Buz Kırıldı: Genç Çitlere Tutunarak Suya Düşmekten Son Anda Kurtuldu
7
Kars'ta HES'te Eksi 30'da 'Buz Kırma' Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları