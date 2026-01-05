Ulubey'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı, 41 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarla erişim sağlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları yoğun tempoda sürdürüldü.

İlin yüksek 1 Ocak tarihinde başlayan ve sonrasında da etkisini artıran kar yağışı sonrası Ulubey Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına 24 saat esasına göre sahada görev yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 41 mahallenin yolu 24 saatlik süre içerisinde ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için sağlık alanında da gerekli tedbirler alındı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla 9 hasta bulundukları yerlerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye ulaştırıldı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü bazı noktalarda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Türkcan, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

