Uludağ'da Kar 76 santimetre: Pistler Doldu Taştı

Uludağ’da kar kalınlığı 76 santimetre, hava -7 derece; pistler ve tesisler hafta içinde doldu, Jandarma kar lastiği ve zincir uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:46
Uludağ'da Kar 76 santimetre: Pistler Doldu Taştı

Uludağ'da Kar 76 santimetre: Pistler Doldu Taştı

Hafta içi yoğunluğu ve soğuk hava etkisi

Türkiye’nin kış turizmi açısından önemli merkezlerinden Uludağ’da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Kayak pistlerinde hafta içine rağmen yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, beyaza bürünen Uludağ manzarasına hayran kaldı. Şehir merkezinden günübirlik olarak gelen ziyaretçiler de karın keyfini çıkardı.

Yoğun ilgi nedeniyle pistlerde hareketlilik yaşanırken, tesislerde doluluk oranları arttı. Ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Jandarma ekipleri zirveye çıkacak vatandaşların kar lastiği ve zincir takmaları için uyarıda bulundu.

Ferdi İmli "Manisa’dan geldim çok sevdim burasını. Otelde kaldık, daha önce Ispartaya gitmiştim buraya ilk defa geliyorum. Herkese tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" ifadelerinde bulundu.

Esila Usta "Gayet güzel geçti bu sezon çok güzel fazla kar yağışı var bu günde pazartesi günü olduğu için genel anlamda daha boş pistler daha rahat, daha güzel. İkinci defa geliyoruz gayet güzel, çok beğendik" şeklinde dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI....

TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI. BÖLGEDE HAVA SICAKLIĞI-7 DERECEYE KADAR DÜŞERKEN, KAR KALINLIĞI 76 SANTİMETREYİ GEÇTİ. KAYAK PİSTLERİNDE HAFTA İÇİNE RAĞMEN YOĞUNLUK YAŞANDI.

TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI....

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
2
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
3
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
4
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
5
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
6
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
7
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları