Uludağ'da Kar 76 santimetre: Pistler Doldu Taştı

Hafta içi yoğunluğu ve soğuk hava etkisi

Türkiye’nin kış turizmi açısından önemli merkezlerinden Uludağ’da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Kayak pistlerinde hafta içine rağmen yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, beyaza bürünen Uludağ manzarasına hayran kaldı. Şehir merkezinden günübirlik olarak gelen ziyaretçiler de karın keyfini çıkardı.

Yoğun ilgi nedeniyle pistlerde hareketlilik yaşanırken, tesislerde doluluk oranları arttı. Ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Jandarma ekipleri zirveye çıkacak vatandaşların kar lastiği ve zincir takmaları için uyarıda bulundu.

Ferdi İmli "Manisa’dan geldim çok sevdim burasını. Otelde kaldık, daha önce Ispartaya gitmiştim buraya ilk defa geliyorum. Herkese tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" ifadelerinde bulundu.

Esila Usta "Gayet güzel geçti bu sezon çok güzel fazla kar yağışı var bu günde pazartesi günü olduğu için genel anlamda daha boş pistler daha rahat, daha güzel. İkinci defa geliyoruz gayet güzel, çok beğendik" şeklinde dile getirdi.

