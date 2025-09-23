Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Stantlar Kura İle Belirlendi

Firma stantları Valilikte yapılan kura ile seçildi

9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında firmaların kullanacağı stantlar, Merkez Park'ta 10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival öncesinde Valiliğin toplantı salonunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kurada, Vali Yavuz Selim Köşger de hazır bulundu ve stant yerlerinin seçim işlemi tamamlandı.

Köşger, organizasyon hazırlıklarının sürdüğünü belirterek festivalin bu yıl şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Dünya Gastronomi Şehri' ünvanını alma sürecinde olmasının özel önem taşıdığını vurguladı. Köşger, 30 Ekimde yapılacak toplantıda ünvanın tescillenmesini beklediklerini söyledi ve bu yılki festivalin yalnızca bir lezzet şöleni değil aynı zamanda kentin vizyonunu dünyaya gösterecek bir vitrin olacağını ifade etti.

Köşger, stant hazırlıklarının Adana'nın imajını güçlendireceğini belirterek hijyen ve kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Hijyenden ödün verilmeden ve kaliteli malzemelerle hazırlanacak ürünlerin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Köşger bu ifadelerle festivalin yatırım niteliğine vurgu yaptı: Bu festival, günübirlik kazanç kapısı değil şehrimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. İşine değer veren, emeğini esirgemeyen herkesin markalaşabileceğini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla hep birlikte bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, en ufak olumsuzluğa meydan vermeden Adana mutfağını hak ettiği yere taşımalıyız.

Köşger, etkinliklere destek olan kurumlara ve esnafa teşekkür etti ve 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Adana'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yer alacak firmaların kullanacağı stantlar Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.