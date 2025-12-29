UMKE Azdavay'da Karla Kapalı Köylerde Mahsur Kalan Hastaları Hastaneye Ulaştırdı

UMKE Azdavay'da karla kapalı köylerde mahsur kalan hastalara müdahale etti

Olayın Detayları

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için teyakkuza geçen UMKE ekipleri, bölgeye intikal etti.

Alacık Kocağız Mahallesi'nden yardım isteyen bir hasta ile Alacık Yayla Mahallesi'nde rahatsızlanan KOAH hastası vatandaş için ekipler seferber oldu. Ekipler zorlu koşullarda köylere ulaşarak hastalara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından hastalar, ekipler tarafından kar ambulansıyla ana yola kadar getirildi ve karayolundaki ambulanslara teslim edildi. Sevk edilen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UMKE'nin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde sağlık hizmetleri olumsuz hava koşullarına rağmen aksatılmadı.

