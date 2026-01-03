DOLAR
UMKE, Bingöl'de paletli araçla 100 yaşındaki diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de UMKE ekipleri, kara yolu kapalı köye paletli araçla ulaşarak 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç.'yi Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:44
Yoğun kar ve tipide kritik müdahale

Bingöl'deki Kırkağıl Küme Evleri bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç., rahatsızlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin yol ulaşımını engellemesi üzerine paletli UMKE aracı ile hastaya ulaştı.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirme sonrasında hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi ve tedavi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevki sağlandı.

Zorlu kış koşullarına rağmen UMKE'nin hızlı ve koordineli müdahalesi, kara yolu ulaşıma kapalı bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayati önem taşımaya devam ediyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarına karşın vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

