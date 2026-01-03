UMKE, Bingöl'de paletli araçla 100 yaşındaki diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

Yoğun kar ve tipide kritik müdahale

Bingöl'deki Kırkağıl Küme Evleri bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç., rahatsızlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin yol ulaşımını engellemesi üzerine paletli UMKE aracı ile hastaya ulaştı.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirme sonrasında hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi ve tedavi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevki sağlandı.

Zorlu kış koşullarına rağmen UMKE'nin hızlı ve koordineli müdahalesi, kara yolu ulaşıma kapalı bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayati önem taşımaya devam ediyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarına karşın vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

BİNGÖL’DE UMKE EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KARA YOLU ULAŞIMININ KAPALI OLDUĞU KÖYE ULAŞARAK 100 YAŞINDAKİ DİYALİZ HASTASINI HASTANEYE ULAŞTIRDI.