UMKE, Gaziantep'te kara saplanan araçları bırakıp yürüyerek vakaya ulaştı

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi Taşbaşı dağlık bölgesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekip araçları yolda kara saplanınca, ekipler geriye kalan yolu yürüyerek kat etti.

İlk müdahale ve tahliye

UMKE ekipleri, yürüyerek ulaştıkları vakada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından hasta sedye ile taşınarak UMKE aracına ulaştırıldı ve hastaneye sevk edildi.

Olay, zorlu hava koşullarına rağmen acil sağlık ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesini gözler önüne serdi.

