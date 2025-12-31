Ümraniye'de Kar Timleri Teyakkuzda: 480 Personel, 70 Araç Hazır

Ümraniye'de Kar Timleri Teyakkuzda

Ümraniye Belediyesi, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. 480 personel ve 70 araçtan oluşan ekip, ilçenin 25 ayrı noktasında görev yapmak üzere hazır hale getirildi.

Ümraniyeli vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için çalışmalar 24 saat esasına göre planlandı. Ekipler cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini kesintisiz şekilde yürütecek. Muhtemel bir çalışmada toplam 4 bin ton tuz kullanılması bekleniyor.

Başkan İsmet Yıldırım: "Kış süresince ekiplerimiz kesintisiz görev başında olacak"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kış mevsimine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ilçede hayatın aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Başkan Yıldırım, "Kar yağışı ve buzlanmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, komşularımızın günlük yaşamını güvenli ve sorunsuz şekilde sürdürebilmesini sağlamak amacıyla tüm planlamalarımızı yaptık. Kış boyunca ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada görev alacak. Ümraniye’de kışı huzur ve güven içinde geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

