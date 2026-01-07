Ünal Akdoğan Yeniden Seçildi: Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Ünal Akdoğan, tek listeyle girdiği kongrede 4'üncü kez başkan seçildi; coşkulu karşılama ve korsan taksicilikle mücadele sözü öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:04
Tek listeyle gidilen kongrede Akdoğan 4'üncü kez başkan oldu

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurul ve seçim toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Ünal Akdoğan, tek liste halinde girilen kongrede yeniden başkan seçilerek 4'üncü kez göreve getirildi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odalarda seçim yarışı başlarken, gerçekleştirilen genel kurul salonunda Akdoğan coşkulu bir karşılama ile salona geldi. Karşılama sırasında davul ve zurna çalındı, üyeler tarafından üzerine sürekli para atıldı.

Seçim sonrasında konuşan Akdoğan, üyelerine korsan taksicilik ile mücadele edecekleri sözünü verdi ve genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını çözmek için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Akdoğan, her zaman esnafın emrinde olduğunu vurgulayıp katılımcılara teşekkür etti.

Genel kurula, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, oda başkanları, oda üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

