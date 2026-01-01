DOLAR
Urla'da Kar Yağışı Etkili Oldu: Nohutalan ve Uzunkuyu Beyaza Büründü

İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı Nohutalan ve Uzunkuyu'yu beyaza bürüdü; vatandaşlar yürüyüş yaptı, sürücüler dikkatli ilerledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:23
Yüksek Kesimlerde Beyaz Örtü

İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yağışın ardından mahalle merkezleri ve çevresindeki yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Yeni yılın ilk günü karla uyanan bazı vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler ise trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerledi.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

