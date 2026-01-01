Urla'da Kar Yağışı Etkili Oldu: Nohutalan ve Uzunkuyu Beyaza Büründü

Yüksek Kesimlerde Beyaz Örtü

İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yağışın ardından mahalle merkezleri ve çevresindeki yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Yeni yılın ilk günü karla uyanan bazı vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler ise trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerledi.

İZMİR'İN URLA İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.