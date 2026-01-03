Uşak'a 2025'te 7,1 milyar TL ulaşım yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Uşak'a toplam 7,1 milyar TL tutarında ulaşım ve haberleşme yatırımı yapıldığını açıkladı.

Yatırım Dağılımı

Bakanlık verilerine göre yatırımlar; demiryolu, karayolu, havayolu ve haberleşme alanlarında hayata geçirildi.

Dağılım şöyle: Demiryoluna 6,1 milyar TL, Karayoluna 979 milyon TL, Havayoluna 21,2 milyon TL ve Haberleşme alanına 40 bin TL.

Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

2025 yılında tamamlanan projeler arasında 14. Bölge Hududu-Kula-Uşak Ayrımı Yolu yer aldı.

İlde yapım çalışmaları devam eden önemli projeler arasında Uşak Çevre Yolu, Eşme-Güney Yolu, Uşak-Ulubey Yolu ile Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bulunuyor.

