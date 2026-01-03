DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Uşak'a 2025'te 7,1 milyar TL ulaşım yatırımı

Ulaştırma Bakanlığı, 2025 yatırım programında Uşak'a demiryolu, karayolu, havayolu ve haberleşmeye toplam 7,1 milyar TL ayırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:24
Uşak'a 2025'te 7,1 milyar TL ulaşım yatırımı

Uşak'a 2025'te 7,1 milyar TL ulaşım yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Uşak'a toplam 7,1 milyar TL tutarında ulaşım ve haberleşme yatırımı yapıldığını açıkladı.

Yatırım Dağılımı

Bakanlık verilerine göre yatırımlar; demiryolu, karayolu, havayolu ve haberleşme alanlarında hayata geçirildi.

Dağılım şöyle: Demiryoluna 6,1 milyar TL, Karayoluna 979 milyon TL, Havayoluna 21,2 milyon TL ve Haberleşme alanına 40 bin TL.

Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

2025 yılında tamamlanan projeler arasında 14. Bölge Hududu-Kula-Uşak Ayrımı Yolu yer aldı.

İlde yapım çalışmaları devam eden önemli projeler arasında Uşak Çevre Yolu, Eşme-Güney Yolu, Uşak-Ulubey Yolu ile Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bulunuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN 2025 YILINDA UŞAK’A TOPLAM 7,1 MİLYAR TL TUTARINDA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN 2025 YILINDA UŞAK’A TOPLAM 7,1 MİLYAR TL TUTARINDA ULAŞIM VE HABERLEŞME YATIRIMI YAPILDIĞI AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıkamış Şehitleri İçin JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi
2
Siirt'te Karla Mücadele 7/24: Ekipler Sahada
3
Burhaniye'de Soğukta Sığınan Baykuş Milli Parklar'a Teslim Edildi
4
Eyüp Kahveci Kütahya'da Antika Mezatta Sanatseverlerle Buluştu
5
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu
6
Kars'ta Dondurucu Ayaz: Termometreler eksi 28’i Gösterdi
7
Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm'ün Ölümü: Valilikten Açıklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları