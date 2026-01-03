Uşak’ta 2025 yılında 6 bin 737 gıda denetimi: 113 işletmeye 9 milyon 285 bin 391 lira ceza

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Güvenilir Gıda, Sağlıklı Yaşam" sloganıyla 2025 yılı boyunca il genelinde kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 6 bin 737 işletme incelendi.

Denetim kapsamı

Denetimler kapsamında ekmek ve unlu mamuller üretiminde faaliyet gösteren 419 işletme, et, kanatlı ve et ürünleri üretim tesislerinde 89 ve süt ve süt ürünleri üretim tesislerinde 238 denetim yapıldı.

Diğer üretim işletmelerinde 299 denetim gerçekleştirilirken, satış işletmelerinde 2 bin 520 ve toplu tüketim işletmelerinde 3 bin 172 denetim yapıldı.

İdari yaptırımlar ve başvurular

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 işletmeye toplam 9 milyon 285 bin 391 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yetkililer, vatandaşların gıda güvenliğiyle ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini bildirdi.

