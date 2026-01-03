Uşak'ta Kılcan Köyü'nde Hastalıktan Ari İşletme Ziyareti

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ömer Büyükyozgat, Kılcan Köyü'nde düzenlenen toplantının ardından hastalıktan ari işletmelere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret Edilen İşletmeler

Yetkililer, köy muhtarı Levent Tuncer'e ait hastalıktan ari işletmeyi ve köyde faaliyet gösteren Ebru Kavak'a ait işletmeyi yerinde inceledi.

Vurgulanan Konular ve Görüşmeler

Ziyaret sırasında İl Müdürü Serkan Bilir, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bilir, bu işletmelerin üretim kalitesini artırdığını ve ülke hayvancılığına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin mevcut durumu yerinde incelenirken, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, misafirperverlikleri dolayısıyla üreticilere teşekkür ederek, tüm üreticilere sağlıklı, bereketli ve başarılı bir üretim dönemi temennisinde bulundu.

