Uşak Valisi Naci Aktaş Karahan Kur’an Kursu’nu Ziyaret Etti

Eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Karahan Kur’an Kursunu ziyaret ederek kursiyer öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.

Vali Aktaş ziyaret sırasında kurs öğrencileriyle yakından ilgilenerek çocuklarla sohbet etti ve onlara başarı dileklerini iletti. Ziyarette öğrencilerle samimi diyaloglar kuruldu.

Vali Aktaş, kurs öğreticilerinin yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve özveriyle görev yapan hocalara emekleri için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

