Uşak Valisi Naci Aktaş Karahan Kur’an Kursu’nu Ziyaret Etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Karahan Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle buluştu; sohbet ve teşekkürle sona erdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:24
Eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Karahan Kur’an Kursunu ziyaret ederek kursiyer öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.

Vali Aktaş ziyaret sırasında kurs öğrencileriyle yakından ilgilenerek çocuklarla sohbet etti ve onlara başarı dileklerini iletti. Ziyarette öğrencilerle samimi diyaloglar kuruldu.

Vali Aktaş, kurs öğreticilerinin yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve özveriyle görev yapan hocalara emekleri için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

