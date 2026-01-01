Vali Akbıyık Yeni Yılı Hastalar, Yaşlılar ve Görevdekilerle Karşıladı

Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık, yeni yıl vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında kentteki sağlık ve bakım kurumlarını ile görev başındaki personeli ziyaret etti.

Hastane Ziyareti

Vali Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalar ve hasta yakınları ile bir araya geldi. Ziyarette hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Akbıyık, yeni yılın sağlık, şifa, umut ve güzellikler getirmesini temenni etti.

Huzurevi Ziyareti ve Bocce Etkinliği

Vali Akbıyık, ziyaret programı kapsamında Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti. Burada kalan büyüklerle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen bocce oyun etkinliğine katıldı ve huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Ziyaret sırasında Vali Akbıyık, devletin her zaman büyüklerin yanında olduğunu vurgulayarak yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Görevdeki Kamu Çalışanlarına Ziyaret

Yeni yıl vesilesiyle görev yapan kamu kurum çalışanlarını da ziyaret eden Vali Akbıyık, emekleri için teşekkür ederek iyi dileklerini iletti.

VALİ AKBIYIK YENİ YILI HASTA, YAŞLI VE GÖREV YAPANLARI ZİYARETLER İLE GİRDİ