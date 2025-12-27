DOLAR
Vali Çiftçi’den Kongre Caddesi Esnafına Ziyaret

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezi'ndeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve hayırlı işler diledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:44
Esnafla sohbet etti, talepleri dinledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezi Sorumlusu Murat Sarılı eşlik etti.

Esnaflarla sohbet eden Vali Çiftçi, onların talep ve önerilerini dinleyerek bereketli kazançlar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

