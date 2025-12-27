Vali Çiftçi’den Kongre Caddesi esnafına ziyaret

Esnafla sohbet etti, talepleri dinledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezi Sorumlusu Murat Sarılı eşlik etti.

Esnaflarla sohbet eden Vali Çiftçi, onların talep ve önerilerini dinleyerek bereketli kazançlar diledi.

