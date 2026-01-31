Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı

Özel gösterimde duygu yüklü anlar

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Gazze’de masum bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan ’Hind Rajab’ın Sesi’ adlı filmin özel gösterimini izledi.

Film, Gazze’de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye taşıyor. Gösterimin ardından konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, filmin Gazze’de yaşananların insanlığın geldiği noktayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini belirtti.

Yılmaz, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilen katliamların büyük bir vahşet olduğunu vurgulayarak, bu olayların insanlık adına derin bir utanç ve büyük bir acı olduğunu ifade etti. Günümüzde hâlâ böyle katliam ve soykırımların yaşanmasının son derece üzücü olduğunu söyleyen Yılmaz, bu tür dramların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sosyal medya paylaşımı: "İsrail’in uyguladığı soykırımı, zulmü bir kez daha yüreğimizde derinden hissettik. Allah soykırımcı İsrail’i kahru perişan eylesin"

