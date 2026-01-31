Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 'Hind Rajab’ın Sesi' film gösteriminde Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekti ve yaşananlara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:18
Özel gösterimde duygu yüklü anlar

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Gazze’de masum bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan ’Hind Rajab’ın Sesi’ adlı filmin özel gösterimini izledi.

Film, Gazze’de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye taşıyor. Gösterimin ardından konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, filmin Gazze’de yaşananların insanlığın geldiği noktayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini belirtti.

Yılmaz, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilen katliamların büyük bir vahşet olduğunu vurgulayarak, bu olayların insanlık adına derin bir utanç ve büyük bir acı olduğunu ifade etti. Günümüzde hâlâ böyle katliam ve soykırımların yaşanmasının son derece üzücü olduğunu söyleyen Yılmaz, bu tür dramların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sosyal medya paylaşımı: "İsrail’in uyguladığı soykırımı, zulmü bir kez daha yüreğimizde derinden hissettik. Allah soykırımcı İsrail’i kahru perişan eylesin"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

