Vali Faik Oktay Sözer Gölpazarı'nda Esnaf ve Vatandaşı Dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve çarşıyı gezdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:08
İlçe ziyaretinde çarşı ve iş yerlerinde temas

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Vali Sözer, ilçe merkezinde gerçekleştirilen programda çarşı ve iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

'Esnafımız ilçelerimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel direğidir. Yerel ticaretin güçlenmesi, ilçe yaşamına doğrudan katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak, sahadan gelen görüş ve talepleri doğrudan dinlemek bizler için son derece önemli. Bu geri bildirimler, kamu hizmetlerimizi daha etkin şekilde planlamamıza yol gösteriyor'

Gölpazarı programı kapsamında Vali Sözer’e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

