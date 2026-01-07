Vali Faik Oktay Sözer İnhisar'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İlçe ziyaretinde esnaf turu ve halkla birebir iletişim

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında Vali Sözer, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında Vali Sözer'e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan eşlik etti.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla ve esnafımızla birebir iletişim kurmak, taleplerini yerinde dinlemek bizim için son derece kıymetlidir. İlçelerimizin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek, çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

