Vali Faik Oktay Sözer İnhisar'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu; ziyaretine Kaymakam Murat Yayabaşı ve Başkan Nihal Arslan eşlik etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:47
Vali Faik Oktay Sözer İnhisar'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Faik Oktay Sözer İnhisar'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İlçe ziyaretinde esnaf turu ve halkla birebir iletişim

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında Vali Sözer, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında Vali Sözer'e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan eşlik etti.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla ve esnafımızla birebir iletişim kurmak, taleplerini yerinde dinlemek bizim için son derece kıymetlidir. İlçelerimizin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek, çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

VALİ SÖZER İNHİSAR ’DA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

VALİ SÖZER İNHİSAR ’DA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

VALİ SÖZER İNHİSAR ’DA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları