Vali Işın: Kütahya Güvenlikte Türkiye'ye Örnek Şehir

Kütahya Valisi Musa Işın, 2025 yılı içinde il genelinde hayata geçirilen yatırımları, devam eden projeleri ve hedefleri İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Vali Işın, özellikle sahipsiz hayvanlardan turizme, ulaşım projelerinden güvenliğe kadar pek çok alanda kayda değer ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Sahipsiz hayvanlara kalıcı çözümler

Vali Işın, şehrin uzun yıllardır süren sahipsiz hayvan sorununa yönelik yapılan çalışmaları anlattı. İshak Seydi bölgesinde 89 bin metrekarelik modern bir hayvan barınağı inşa edildiğini, Tavşanlı'da 45 bin metrekarelik bir tesisin hizmete alındığını ve Emet'te 15 bin metrekarelik barınak yapım çalışmalarının yakında tamamlanacağını söyledi. Toplanan hayvanların bakım ve beslenmelerinin titizlikle yapıldığını vurgulayan Işın, "Şu ana kadar yaklaşık 14 bine yakın köpek toplandı" dedi ve bu konunun artık şehir için büyük bir problem olmaktan çıktığını ifade etti.

Kütahya turizmi için büyük adımlar

Turizm alanında yapılan çalışmalara da değinen Vali Işın, şehir merkezi ve Aizanoi Antik Kenti projelerinin öncelikli olduğunu belirtti. Şehir merkezinde Saman Pazarı ve Balıklı Caddesi düzenlemelerinin başlatılacağını, ödeneğin ayrıldığını ve projelerin Kültür Bakanlığı tarafından yürütüleceğini söyledi. Aizanoi için ise "Allah nasip ederse 2026 yılının Nisan ayında ihale süreci başlayacak. Tapınak restorasyonuyla başlayacak çalışmalar, antik tiyatro ve stadyum ile devam edecek" dedi. Ayrıca Turizm Master Planı kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlendiğini, altı ayda bir değerlendirme toplantıları yapılacağını ve koordinasyonun şahsı tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Ulaşım projelerinde kritik gelişmeler

Vali Işın, ulaşım yatırımlarına ilişkin olarak İstanbul-Antalya hızlı tren hattının Alayunt üzerinden geçeceğini ve şehir merkezine yaklaşık 4-5 kilometre mesafede bir istasyon yapılacağını söyledi. Bu hat sayesinde Kütahyalıların hızlı trenle büyük şehirlere rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Işın, ayrıca İstanbul-Antalya otoyolunun da Kütahya'dan geçeceğini, her iki projenin planlamasının tamamlandığını ve 2027 yılında inşaat sürecinin başlayacağını aktardı.

Güvenlik ve asayişte örnek il

Güvenlik konusuna dikkat çeken Vali Işın, "Kütahya, güvenlik ve huzur denildiğinde ülkemizde örnek gösterilebilecek şehirlerimizden biridir" dedi. Asayişin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de etkin önlemler alındığını söyleyen Işın, Kütahya'da uyuşturucu kullanımında kayda değer bir artış olmadığını, bunun yürütülen çalışmaların doğruluğunu gösterdiğini belirtti. Vali Işın ayrıca "Uyuşturucu, toplumun geleceğini tehdit eden, terörden bile daha tehlikeli bir beladır" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerinde yatırım hamlesi

Sanayi yatırımlarına ilişkin bilgi veren Vali Işın, Simav OSB'de çalışmaların hızlandığını; Bin 500 metreküplük su deposunun tamamlandığını, elektrik, aydınlatma ve telekom altyapısında önemli ilerleme sağlandığını söyledi. Simav için jeotermal tarım potansiyelinin güçlendiğini aktaran Işın, 2026 yılı yatırım bütçesinin 664 milyon 180 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti. Zafer OSB ile ilgili olarak ise "2025 yılı içerisinde ivme kazandırdığımız projelerden biri de Zafer OSB oldu. İnşallah 2026 yılının Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Altıntaş Zafer OSB’nin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

