DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Vali Karakaya’dan Şehit Ahmet Soyalan’ın Ailesine Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Şehit Piyade Komando Er Ahmet Soyalan’ın ailesini ziyaret ederek taleplerini dinledi; ziyaret Kur’an tilaveti ve dualarla son buldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:47
Vali Karakaya’dan Şehit Ahmet Soyalan’ın Ailesine Ziyaret

Vali Karakaya’dan Şehit Ahmet Soyalan’ın Ailesine Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Şehit Piyade Komando Er Ahmet Soyalan’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin emanetleriyle bir süre sohbet eden Vali Karakaya, aile fertlerinin talep ve isteklerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Karakaya, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayarak, bu aziz topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu belirtti.

Ziyaretin Sonu ve Anma

Ziyaret, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla son buldu. Tören sırasında ve ziyaret esnasında tüm şehitler rahmet ve şükranla yad edildi.

Ziyarette Kimler Vardı?

Ziyarette; Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Güroymak Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral da yer aldı.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, ŞEHİT PİYADE KOMANDO ER AHMET SOYALAN'IN AİLESİNİ ZİYARET...

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, ŞEHİT PİYADE KOMANDO ER AHMET SOYALAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, ŞEHİT PİYADE KOMANDO ER AHMET SOYALAN'IN AİLESİNİ ZİYARET...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
2
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
3
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı
4
GTO Başkanları: Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü — 25 Aralık
5
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü
6
Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" — Karadeniz'de hamsi azalıyor
7
Göksu Deltası'nda Nesli Tehlikedeki Saz Horozu Görüntülendi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor