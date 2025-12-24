Vali Karakaya’dan Şehit Ahmet Soyalan’ın Ailesine Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Şehit Piyade Komando Er Ahmet Soyalan’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin emanetleriyle bir süre sohbet eden Vali Karakaya, aile fertlerinin talep ve isteklerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Karakaya, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayarak, bu aziz topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu belirtti.

Ziyaretin Sonu ve Anma

Ziyaret, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla son buldu. Tören sırasında ve ziyaret esnasında tüm şehitler rahmet ve şükranla yad edildi.

Ziyarette Kimler Vardı?

Ziyarette; Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Güroymak Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral da yer aldı.

