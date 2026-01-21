Vali Önder Bozkurt Ağrı'da Kamu Hizmetleri ve Sınır Güvenliğini Denetledi

Vali Önder Bozkurt Ağrı'da Kamu Hizmetleri ve Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Toplantısı

Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Toplantısı'nda kent genelinde sürdürülen kamu hizmetleri, kurumlar arası koordinasyon, vatandaş memnuniyeti ve sahadaki uygulamalar ele alındı. Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası değerlendirildi ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Okul Destek Projesi Ziyareti

Vali Bozkurt, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan ile birlikte, Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında projeden faydalanan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Bozkurt, çocukların eğitim hayatlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ailelerle yakından ilgilendi.

Trafik Denetimleri ve Asayiş Brifingleri

Olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkisinin sürdüğü kentte trafik güvenliğine dikkat çeken Vali Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında brifingler alındı; il genelinde huzur ve kamu düzeninin devamlılığı için yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı İncelemeleri

Vali Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile birlikte Gürbulak Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Tır nizamiye giriş noktasından başlayarak tır, binek araç ve yaya giriş-çıkış noktalarındaki işlemleri yerinde inceleyen Vali Bozkurt, ilgililerden bilgi aldı ve personele görevlerinin önemine dikkat çekti.

Hudut hattında görev yapan jandarma komando ve gümrük muhafaza personelini ziyaret eden Vali Bozkurt, alınan güvenlik tedbirlerini inceledi. Program kapsamında Gürbulak Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği hizmet binasında Doğubayazıt Kaymakamı ve Gürbulak Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Murat Ekinci ile görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİ, SOSYAL PROJELER, GÜVENLİK VE SINIR KAPILARINDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR DİZİ TOPLANTI VE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.